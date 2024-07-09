6 عادات خاطئة تسبب التوتر والكسل في الصباح

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العادات الصباحية
وأشار الخبراء إلى أن هناك مجموعة من العادات الصباحية الخاطئة التي يفضل تجنبها للتخلص من الشعور بالكسل والخمول خلال ساعات الصباح.
وحذروا من بعض العادات الصباحية، للتخلص من الكسل وتعزيز الإنتاجية واليقظة.
عادات خاطئة
ومن بين العادات الخاطئة التي يفضل تجنبها عند الاستيقاظ من النوم:
-القفز من السرير:
يعد القفز من السرير واحدا من العادات الخاطئة التي يفعلها البعض عند الاستيقاظ من النوم، لتأثيره في الشعور بالهبوط والدوار وخفض ضغط الدم.
-عدم تناول القهوة:
يتسبب تناول القهوة فور الاستيقاظ من النون في الشعور ببعض الأعراض المزعجة منها الغثيان والصداع على مدار اليوم.
-عدم تنظيف الأسنان:
حذر الخبراء من عدم تنظيف الأسنان عند الاستيقاظ من النوم، بسبب الإصابة بالتهاب اللثة ونزيف الأسنان.
-تصفح السوشيال ميديا:
تعد تلك العادة من العادات الخاطئة التي يمارسها الأفراد في الصباح فور الاستيقاظ من النوم، لتسبب الشعور بالتوتر والقلق.
-الاستحمام بالماء الساخن:
من العادات الخاطئة التي يعتاد البعض عليها، ولكنها تتسبب في الإحساس بالخمول والرغبة في النوم، ويفضل استبدالها بالماء البارد لتحفيز نشاط الدماغ.
-الإفطار على الحلويات:
تتسبب الحلويات في ساعات الصباح، التعرض للتقلبات المزاجية والشعور بالجوع على مدار اليوم.
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