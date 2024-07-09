في الموجة الحارة.. نصائح لحماية الهاتف واللاب توب من التلف

بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس خلال أيام الصيف بشكل غير مسبوق، يعاني الكثير بسبب بطء أجهزتهم سواء الهاتف أو الكمبيوتر أو اللاب توب.





الهواتف في الحرارة المرتفعة

وأوضح خبراء التقنية أن حرارة الطقس المرتفعة تشكل ضررا كبيرا على الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب، وقد تزيد من احتمالية تلف الأجهزة بالكامل أو التأثير السبلي على أدائها وعمر بطاريتها.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، تتسبب في استهلاك البطارية بسرعة بالإضافة إلى الأداء الضعيف.

وأَضافوا أن الحرارة المرتفعة قد تتسبب في تشوه الغلاف البلاستيكي بالهواتف القديمة أو تفكك مكوناتها.

حماية الهواتف والأجهزة في الحر

وكشف الخبراء عن بعض النصائح والإرشادات التي تساعد في حماية الهاتف الذكي واللاب توب من السخونة المفرطة وخصوصا خلال الموجات الحارة، ومنها:

-تجنب أشعة الشمس:

يفضل تجنب تعرض الشمس لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة، وخصوصا إذا كان الطقس الحار، لأن ذلك يشكل ضررا كبيرا للهاتف والتأثير على أدائه.

-تجنب ترك الهاتف بالسيارة:

حذر الخبراء من ترك الهاتف أو اللاب توب في السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن الهواء بداخل السيارة يؤدي إلى سخونة تلك الأجهزة وممكن أن يتسبب في انفجارها.

-عدم الإفراط في شحن الهاتف:

يعتاد الكثير على شحن هواتفهم طوال فترة الليل أثناء نومهم، دون الانتباه إلى التأثير الضار الناتج عن الإفراط في شحن الهاتف، منها تلف البطارية وحدوث مشكلات في التدفئة.

-عدم ترك الهواتف أسفل الوسائد:

عند ارتفاع درجة حرارة الهاتف، حذر الخبراء من تركه أسفل الوسائد أو البطانية لأنها تزيد من السخونة وتشكل أضرارا خطيرة.

-عدم وضع الهاتف في "الجيب":

وذلك يرجع إلى حرارة الطقس التي تؤثر عليه بالإضافة إلى حرارة الجسم، لذا تضر أجهزة التبريد الموجودة فيه.

-تقليل الاستخدام:

ينتج عن تشغيل الألعاب أو التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، تسخين الهاتف لذا من الأفضل توفير فترات استراحة وقتها، كما يمكن تشغيل وضع الطيران في حالة عدم استخدام الهاتف.