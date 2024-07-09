لطلاب الثانوية العامة.. نصائح مهمة لتخفيف التوتر قبل الامتحان

جدة - نرمين السيد - يشعر طلاب الثانوية العامة بالقلق والتوتر خلال أيام الامتحانات، لذا قد يؤثر سلبا على مستوى التركيز والتحصيل وخصوصا في ليلة الامتحان.





تنظيم الوقت

ويعد تنظيم الوقت من أهم الأسلحة الواجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بها قبل الامتحان، لمراجعة المادة الدراسية بالكامل.

وعند إتمام مراجعة المادة ينتج عن ذلك التخلص من التوتر أو فقدان التركيز، والأداء الجيد في الامتحانات مع مراعاة فترات راحة قصيرة سواء للمشي أو الاستماع للموسيقى الهادئة وغيرها من الأنشطة التي تساعد في تجديد الطاقة وزيادة التركيز.

مراجعة المادة

حذر الخبراء من الاعتماد على الحفظ، ويجب الاستعانة بالأمثلة والشرح لـ ربط المعلومات ببعضها.

نصائح مهمة قبل الامتحان

وكشف الخبراء عن عدد من النصائح المهمة قبل الامتحان، منها:

-تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالفيتامينات والمعادن وتجنب الأطعمة الثقيلة.

-تجهيز الأدوات اللازمة لأداء الامتحان.

-شرب كمية كافية من المياه والعصائر وتناول الفاكهة وتجنب القهوة والشاي.

-الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.

-تجنب مصادر التشتيت.

-الثقة بالنفس.