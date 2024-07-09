إصابات في إسبانيا أثناء مطاردة الثيران بمهرجان «بامبلونا»

جدة - نرمين السيد - شهدت شوارع مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا، فعاليات كرنفال سان فيرمين الإسباني، فيما أُصيب عدد من الأشخاص المشاركين بجروح طفيفة، نتيجة السقوط أمام الثيران، تشهد شوارع المدينة الضيقة المرصوفة بالحصى، إقامة الكرنفال منذ عام 1911.





وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر خوسيه ألدابا للتلفزيون العام الإسباني، إن "ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى" مصابين بجروح في الوجه أو الأطراف، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وقال "ألدابا" لا يبدو أن أيًا من الإصابات خطيرة، وأضاف بالنسبة لسباق السابع من يوليو، الذي لا يزال واحدًا من أكثر السباقات ازدحامًا، فقد كان سباقا نظيفا، ويبدأ السباق تقليديا في السابع من يوليو، وعادة ما يحضر الآلاف السباق الأول.

يُعد مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، أشهر مهرجانات سباق الثيران في الصيف في إسبانيا، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل رواية "الشمس تشرق أيضا" للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي التي صدرت عام 1926. ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لزيارة همنجواي الأولى للمهرجان.

ركض ستة ثيران عبر شوارع بامبلونا لمدة دقيقتين و30 ثانية تقريبًا، قبل الوصول إلى حلبة مصارعة الثيران، بينما اندفع المتخصصون في مصارعة الثيران أمامهم قبل أن يركضوا إلى الجانب في اللحظة الأخيرة، ويتم قتل الثيران المشاركة في فترة ما بعد الظهر من قبل مصارعي الثيران المحترفين.