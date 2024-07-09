وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر خوسيه ألدابا للتلفزيون العام الإسباني، إن "ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى" مصابين بجروح في الوجه أو الأطراف، بحسب "القاهرة الإخبارية".
وقال "ألدابا" لا يبدو أن أيًا من الإصابات خطيرة، وأضاف بالنسبة لسباق السابع من يوليو، الذي لا يزال واحدًا من أكثر السباقات ازدحامًا، فقد كان سباقا نظيفا، ويبدأ السباق تقليديا في السابع من يوليو، وعادة ما يحضر الآلاف السباق الأول.
يُعد مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، أشهر مهرجانات سباق الثيران في الصيف في إسبانيا، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل رواية "الشمس تشرق أيضا" للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي التي صدرت عام 1926. ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لزيارة همنجواي الأولى للمهرجان.
ركض ستة ثيران عبر شوارع بامبلونا لمدة دقيقتين و30 ثانية تقريبًا، قبل الوصول إلى حلبة مصارعة الثيران، بينما اندفع المتخصصون في مصارعة الثيران أمامهم قبل أن يركضوا إلى الجانب في اللحظة الأخيرة، ويتم قتل الثيران المشاركة في فترة ما بعد الظهر من قبل مصارعي الثيران المحترفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات في إسبانيا أثناء مطاردة الثيران بمهرجان «بامبلونا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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