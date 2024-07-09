للسفر بأمان.. أشياء يجب فحصها قبل التحرك بالسيارة

جدة - نرمين السيد - قيادة السيارة- أرشيفية

يعتاد الأفراد خلال طقس الصيف الحار على السفر والذهاب للشواطئ للاستمتاع بالأجواء وقضاء إجازة مميزة.





ويستعين الكثير عند السفر بسياراتهم الخاصة، للذهاب والرجوع بحرية في الأوقات المفضلة. وقدم الخبراء بعض الخطوات المهمة لتحقيق الأمان عند السفر بالسيارة الخاصة، سواء الفنية أو الميكانيكية لضمان القيادة الآمن وتجنب مشكلات السفر. ومن بين النصائح المهمة الواجب مراعتها قبل السفر بالسيارة: -التأكد من سلامة الإطارات وذلك من خلال فحصها جيدا وتزويدها بالهواء. -قياس مستوى زيت المحرك والكشف على درجة اللزوجة واختبار لونه، مع التأكد من مستواه أنه طبيعي. -الاطمئنان على المياه بداخل قربة المساحات. -التأكد من مستوى المياه داخل القربة البلاستيكية الخاصة بالتبريد. -اختبار مستويات طاقة بطارية السيارة قبل السفر. -اختبار الإضاءة الأمامية للسيارة وخصوصا عند السفر في المساء. -فحص مروحة السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد. -توفر أدوات تغيير الإطار والتأكد من سلامته بالإضافة إلى كشاف الطوارئ والمياه.

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