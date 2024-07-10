«استعد لعصر جديد».. «ناسا» تجري تحديثات على أقمارها الصناعية (فيديو)

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تحديثات جديدة لمجموعة أقمارها الصناعية "لاندسات"، التي تراقب كوكب الأرض.





تصوير كوكب الأرض

ونشرت "ناسا" مقطع فيديو توضيحي للتحديثات الجديدة عبر أحد حسابتها الرسمية على منصة "X"، وعلقت: "استعد لعصر جديد من مراقبة الأرض مع Landsat Next".

وأضافت: "مع 26 نطاقًا طيفيًا ودقة مكانية محسنة تبلغ 10-20 مترًا لكل بكسل للنطاقات المرئية ونطاقات SWIR، سيساعد Landsat Next العلماء على دراسة الأرض بتفاصيل أدق".

نشر الحساب الرسمي "NASA Earth" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على منصة "X"، صورة مذهلة تُظهر جمال الطبيعة في محمية "La Parguera".

محمية La Parguer

وقالت "ناسا" إن محمية "La Parguer" الطبيعية تعد موطنًا للشعاب المرجانية وأشجار المانغروف وأحواض الأعشاب البحرية.

وأضافت أن هذه المنطقة توجد على الساحل الجنوبي الغربي لبورتوريكو، وتضم أيضًا خليجًا حيويًا حيث تتوهج المياه باللون الأزرق ليلاً بسبب الحياة المجهرية التي تسمى "السوطيات الدينوفالية".

وكان "NASA Earth" قد نشر منصة "X"، أيضًا صورًا مذهلة لكوكب الأرض من الفضاء، وعلق: "خد بعض الإلهام من هذه المناظر لكوكبنا الأصلي ثم اخرج وأظهر لنا مكانك على الأرض".

وكانت "ناسا" قد نشرت صورة من الفضاء لإعصار كبير مر على كوكب الأرض، التقطها أحد التلسكوبات التابعة لها.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنه مع وجود 37 عاصفة محددة، كان موسم الأعاصير لعام 2023 مزدحمًا بشكل خاص.

وأضافت: "ما يقرب من ثلثهم تعرضوا لنوبات من التكثيف السريع، ورأى البعض أن الرياح تتزايد بشكل كبير وبسرعة كافية لتصنيفها على أنها تكثيف سريع للغاية".