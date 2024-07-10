ما الفرق بين صلاتي الاستخارة وقضاء الحاجة؟.. عالم أزهري يوضح (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك فرقًا بين صلاة الاستخارة وصلاة قضاء الحاجة، لافتًا إلى أن هناك حيرة بين الناس هل يقوم بصلاة الاستخارة أولا أم صلاة قضاء الحاجة.





صلاة الاستخارة

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "الأمر كله فيه لجوء لله، وصلاة الاستخارة فى الغالب بتكون فى الأمر المحير".

وتابع: "الاستخارة تكون علشان يستمطر من الله التوفيق وعدم الخزلان وتدل على التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن المتعلق بالله أول ما يلجأ يلجأ إلى الله، وسيدنا النبي علمنا صلاة الاستخارة فى كل الأمور، أى أمر داخل عليه استمطر رحمة الله فى هذا الأمر".

وأشار الحجار إلى أن دعاء الاستخارة كما علمه لنا سيدنا النبي: (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه يقول: هذا الأمر، زواجي بفلانة، أو سفري إلى محل كذا، أو شراء كذا، أو ما أشبه ذلك، يعين حاجته اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به).

ومن جانبه، قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن صلاة الاستخارة يمكن أن يصليها المرء أكثر من مرة، وليس شرطًا أن يكون فى رؤية فى المنام تكشف لى الحقيقة، لكن الله يقذف فى قلب الإنسان ما يريده.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.