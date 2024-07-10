واتساب يعلن عن ميزة لـ أمن المستخدمين ضد النصب عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة واتساب عن ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز سلامة المستخدمين في الرسائل الجماعية.





ومن خلال تقديم بطاقات السياق، تكشف واتساب أن هذه الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على الحصول على معلومات مهمة حول المحادثات الجماعية غير المألوفة.

وتهدف الميزة إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات بشأن مشاركتهم في مجموعات غير معروفة، وبالتالي حماية أنفسهم من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال الجماعية الفيروسية وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بها.

ستظهر بطاقات السياق الجديدة عندما يقوم شخص غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة به بإضافة مستخدم إلى محادثة جماعية.

وستعرض هذه البطاقات تفاصيل رئيسية حول المجموعة، مثل هوية الشخص الذي أضاف المستخدم وتاريخ إنشاء المجموعة واسم المنشئ، كما ستعرض بطاقة السياق وصف المجموعة، إذا كان متاحًا.

ستساعد هذه المعلومات المستخدمين على تقييم ما إذا كانت المجموعة مألوفة أو ذات صلة بهم بسرعة، أو أنها قد تكون مصدرًا محتملًا للرسائل غير المرغوب فيها أو أنشطة الاحتيال.

من الجدير بالذكر أن WhatsApp كانت تكافح مع الحالات المتزايدة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت حيث يستهدف المحتالون المستخدمين من خلال المجموعات.

على سبيل المثال، فقد العديد من المستخدمين في الهند مئات الآلاف من الروبيات بعد إضافتهم إلى عمليات الاحتيال المالية الجماعية على WhatsApp واتباع العروض المربحة دون التحقق من صحة المجموعات.

ومع ذلك، ستوفر هذه الميزة الآن للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى أدوات الأمان.

باستخدام بطاقة السياق، يمكن للمستخدمين اختيار مغادرة الدردشة الجماعية على الفور إذا شعروا بعدم الارتياح أو الشك بشأن المجموعة.

تتضمن البطاقة أيضًا رابطًا لموارد أمان WhatsApp، والتي تقدم إرشادات حول كيفية البقاء آمنًا أثناء استخدام التطبيق.

وسوف يكون تقديم بطاقات السياق مفيدًا أيضًا للمستخدمين الذين يتفاعلون بشكل متكرر مع أشخاص أو مجموعات جديدة، مثل من خلال الشبكات الاجتماعية أو المهنية، كما سيساعدهم ذلك على التحقق من صحة الدردشات الجماعية قبل اتخاذ قرار المشاركة فيها.

ومن خلال توفير سياق واضح وفوري، يعمل واتساب على تمكين المستخدمين من تجنب التفاعلات الضارة المحتملة والحفاظ على السيطرة على تجارب الدردشة الجماعية الخاصة بهم.

بدأت شركة واتساب بالفعل في طرح ميزة بطاقة السياق، ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.

والجدير بالذكر أن هذه الميزة تعتمد على مجموعة تدابير الأمان الحالية في واتساب، والتي تتضمن خيارات مثل إسكات المتصلين غير المعروفين، وقفل الدردشة، وفحص الخصوصية داخل التطبيق، وضوابط تحديد من يمكنه إضافة مستخدمين إلى مجموعات.

تعمل هذه التدابير بشكل جماعي على خلق بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين، خاصة في السيناريوهات التي تنطوي على مجموعات غير مألوفة.