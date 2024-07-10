أخلاقنا الجميلة.. كيف تصبح قدوة لأبنائك؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تربية الأبناء

يحتار الآباء والأمهات حول الخطوات التي يجب اتباعها لتربية أبنائهم بشكل سليم، لتنشئة جيل صالح يخدم مجتمعه ومن حوله.





ويتسائل الكثير عن كيفية تعليم أبنائهم القيم والأخلاق الحميدة، ولكن تحتاج جميعها أن يصبح الوالدين قدوة حسنة للأبناء أخلاقنا الجميلة تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهودها المميزة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق حملات تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري. وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيف تصبح قدوة لأبنائك؟. قدوة الأبناء ويعد الآباء والأمهات هم القدوة أمام أعين الأبناء، لذا يجب الانتباه إلى كافة التصرفات لتربية الأبناء بشكل سليم منذ الصغر. ومن بين الخطوات التي يفضل اتباعها حتى يصبح الوالدين قدوة للأبناء: -مساعدة الآخرين. -بناء علاقات قوية مع الأبناء. -الاعتذار عند ارتكاب الأخطاء. -غرس التفاؤل والإيجابية لديهم. -احترامهم باستمرار والإنصات لهم. -الحرص على تطابق الأقوال مع الأفعال. -تطبيق المهارات أمامهم مثل ترتيب الغرفة. -المشاركة في الأعمال الخيرية والأحداث المجتمعية.

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