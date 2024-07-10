طريقة تلاوة سورة محمد كما أُنزلت على رسول الله (فيديو)

بيّن الدكتور ماهر الفرماوي، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد كما أُنزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.





تلاوة سورة محمد

وتلى الفرماوي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، الآية الخامسة عشرة من سورة محمد بطريقة خاشعة تمس القلوب.

مع التلاوة

وكان الدكتور ماهر الفرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، قد أوضح في حلقة سابقة من برنامج "مع التلاوة"، الطريقة الصحيحة لتلاوة "الآيتين 10 و11" من سورة محمد .

واستقبل الفرماوي مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا ما تيسر من سورة محمد، وصحح لهم الأخطاء وأوضح كيفية ضبط مخارج الحروف وطريقة النطق.

البسملة

وكان الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، قد أوضح أحكام والأوجه الجائزة شرعًا ونقلًا في "البسملة"، عند تلاوة القرآن الكريم.

أحكام البسملة

وقال شعبان في برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، إن هناك ما يسمى بحالات القارئ، التي تتعلق بالبسملة، وهو إنني عند قراءة القرآن، وأبدأ بالفاتحة، ويكون ترتيب السور التي أنوي قراءتها من الفاتحة إلى سورة "الناس"، وعددهم 113 سورة تبدأ جميعها بـ البسملة، إلا سورة واحدة وهي سورة "التوبة"، فهناك أوجه، منها:

الوجه الأول: فيما يتعلق بـ "البسملة"، إنه بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة، إما أن أبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم، الم"، واستكمل تلاوة سورة البقرة، أو أبدأ على سبيل المثال بـ "البسملة"، ثم (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب "سورة الكهف"، أو سورة "يس" أو "الملك" أو "الإخلاص".

وأضاف: "المعلوم أن البقرة تلي الفاتحة مباشرة أما الكهف فتلي الفاتحة وليس مباشرة، فبينهم ما يقرب من 14 جزء، فإذا كان القارئ سيقرأ بين سورتين بإنقضاء الجملة الأول "ولا الضالين" ثم يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" ويبدا في قرءة السورة التالية، إذا كانت بعدها مباشرة أو كانت بعد بعدها".

الوجه الثاني: هو عند قول "ولا الضالين" التقط أنفاسي بعدها، ثم أقول "بسم الله الرحمن الرحيم"، (قل هو الله أحد)، أي أقوم بفصل آخر سورة الفاتحة عن البسملة، ووصلت البسملة بأول السورة التالية مع بيان التشكيل لآخر كل كلمة.