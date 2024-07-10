بعد تحليل بيانات تمتد لـ20 عامًا.. اكتشاف ثقب أسود «بعيد المنال» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أقدم علماء فلك على تحليل أكثر من 500 صورة وعدد كبير من البيانات يمتد لـ20 عامًا من تلسكوب "هابل" الفضائي، بحثًا عن الحلقة المفقودة في تطور الثقوب السوداء في الكون.





ثقب أسود متوسط الكتلة

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر مقطع فيديو نشرته على الصفحة الرسمية لتلسكوب "هابل"، أن العلماء تمكنوا بعد تحليل الصور والبيانات، من التوصل لـ ثقب أسود متوسط ​​الكتلة.

وأشارت "ناسا" إلى أن الثقب الأسود متوسط الكتلة الذي تم اكتشافه يعد أكبر من الثقوب السوداء التي خلقتها النجوم الكبيرة المنهارة، ولكنه أصغر من الثقوب السوداء فائقة الكتلة الموجودة في قلب المجرات، مضيفة أن الثقوب السوداء "متوسطة الحجم" تعتبر بعيدة المنال.

وتابعت: "بفضل مهمة هابل الواسعة وطويلة الأمد، يعتقد العلماء أنهم عثروا على أفضل دليل مباشر حتى الآن على ثقب أسود متوسط ​​الكتلة في العنقود النجمي أوميجا سنتوري".

الثقوب السوداء في مجرة درب التبانة

100 مليون ثقب أسود في مجرة درب التبانة

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد قالت، إن التقديرات تشير إلى أن مجرتنا درب التبانة تضم ​​100 مليون ثقب أسود صغير "أكبر من كتلة شمسنا بعدة مرات"، والتي تم إنشاؤها من النجوم المنفجرة، لافتة إلى أن الكون ككل مليء بالثقوب السوداء الهائلة التي تزن ملايين أو مليارات المرات من كتلة شمسنا وتوجد في مراكز المجرات.

وأضافت "ناسا" أن "هابل" يبحث عن ثقوب سوداء "متوسطة" بعيدة المنال.

وتابعت: "لقد وجِدت منذ فترة طويلة نظريات حول الثقوب السوداء متوسطة الحجم وحجمها يساوي ما بين 100 إلى 100000 مرة كتلة شمسنا، وشرحت تلك النظريات، كيف ستتشكل هذا الثقوب؟، ولماذا تبدو نادرة جدًا؟".

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن هابل وجد دليلًا قويًا على احتمال وجود ثقب أسود متوسط ​​الحجم في قلب العنقود النجمي "M4" في هذه الصورة.

وأوضحت "ناسا" أنه خلال دراسة ملاحظات تلسكوب "هابل" على مدار 12 عامًا للعنقود النجمي M4، درس علماء الفلك حركة النجوم، وهذا يتطلب الكثير من الدقة والكثير من الوقت، مضيفة أنه هذا هو المكان الذي يحقق فيه "هابل" ما لا يستطيع أي تلسكوب آخر فعله.

وذكرت "الفضاء الأمريكية" أن كتلة الثقب الأسود هنا تساوي 800 كتلة شمسية، ويتم حسابها من خلال دراسة حركة النجوم المحاصرة في مجال جاذبيته، مثل النحل الذي يحتشد حول الخلية.