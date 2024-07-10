«حوار الأجيال».. خالد الجندي يحذر من الانحراف الأخلاقي: يفسد الذوق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع علي قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الدين الإسلامي يتعامل مع الحضارة والواقع وجاء لوصل الإنسان بواقعه الإنساني، وتأكيد بشريته، على ضوء من القيم الأخلاقية، وأسس لا تهاون فيها.





خطورة الانحراف الأخلاقي وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه الإنسان وتفسد الذوق العام وبعض القيم الأخلاقية، من بينها الانحراف الأخلاقي، وليس الانحراف الدعوي. وأكد أنه عند الاستماع إلى الشخص المنحرف أخلاقيًا لأصحاب الدعاوي المنحرفة، سيكون من السهل عليه اتباعهم لأن لديه القابلية من البداية. وشدد على ضرورة الاهتمام والتركيز الشديد بتربية ونشأة الأطفال، لأن سوء التربية ينتج عنه سوء الأخلاق، وينتج عنه الانحراف عن المسار الصحيح أخلاقيا ودينيا.

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