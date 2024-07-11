صاحب «رأفت الهجان».. الوثائقية تعرض فيلم «صالح مرسي» قريبًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الوثائقية تعرض فيلم «صالح مرسي» قريبًا

أعلنت قناة الوثائقية عن عرض فيلم "صالح مرسي"، عبر شاشتها قريبًا.





صالح مرسي ويتناول الفيلم قصة حياة الكاتب والسيناريست المصري الكبير صالح مرسي، والمعروف بـ"رائد دراما الجاسوسية". وتضم قائمة أعمال الكاتب صالح مرسي عدة مسلسلات شهيرة مثل "رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة"، وغيرها، وأفلام كـ"الصعود إلى الهاوية".

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