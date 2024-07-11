شكرا «المتحدة».. إشادات بتجهيز شاطئ بالمجان لـ أهالي مدينة العلمين (صور)

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جدة - نرمين السيد - لافتة الشركة المتحدة عن الشاطئ المجاني في العلمين
ونشر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ لافتة كبيرة موجودة بـ مدينة العلمين الجديدة مكتوب عليها "شاطئ عام والدخول مجاني، مساهمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالي مدينة العلمين الجديدة".
وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مفاجأة لمحبي الفن والثقافة والرياضة وذلك بإطلاقها قناة مخصصة لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.
وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق "المتحدة لايف U LIVE" اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024".
وانطلقت القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر في العمل حتي نهاية المهرجان في نهاية شهر أغسطس المقبل.
وتقدم القناة تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.
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