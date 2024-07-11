شروط مهمة يجب مراعاتها عند شراء باور بانك جديد

جدة - نرمين السيد - يلجأ الأفراد خلال الطقس الحار وقطع الكهرباء، إلى الاستعانة بـ "الباور بانك" لضمان عدم انقطاع الطاقة عن الهاتف الذكي.





الباور بانك

ويساعد الباور بانك في توفير مصدر احتياطي للطاقة ويتم توصيله بالهاتف لاستكمال الشحن وتجنب فصله.

ويعمل الباور بانك على إعادة شحن الهاتف أو اللاب توب أو الكاميرا في وقت قليل، مما يساعد في قضاء اليوم دون قلق من نفاذ الطاقة.

شروط مهمة عند شراء باور بانك

وهناك بعض المعايير التي يجب مراعتها عند شراء "باور بانك" جديد، لضمان عدم تلف الأجهزة وتدمير بطاريتها.

وأشار الخبراء إلى أن استخدام الهاتف وقت الشحن من خلال الباور بانك، يعد من العادات التي تدمر هاتفك، لتسببها في ارتفاع حرارته الداخلية.

كما أن الاستعانة بـ باور بانك بجودة رديئة في تلف البطارية، كما أن الطاقة تتسبب في الأضرار الخطيرة على الجهاز.

لذا عند شراء باور بانك جديد يجب الاهتمام ببعض المعايير، ومنها:

-الانتباه لإمكانياته:

يجب عند شراء باور بانك جديد التركيز على إمكانياته، والتأكد من مدى ملائمتها للهاتف وذلك من خلال فحص السعة ومنافذ الإدخال والإخراج ووقت الشحن.

-تجنب الأنواع الرديئة:

أوضح الخبراء أنه لضمان حماية الهاتف لأطول فترة ممكنة، يفضل الاستعانة بـ باور بانك ذات جودة عالية، لأن الرديئة تتسبب في تلفها سريعا، لذا يجب شرائه من متاجر موثوقة.

-دعم الشحن السريع:

يجب اختيار الباور بانك الذي يدعم الشحن السريع، لتجنب تلف الهاتف وتدمير بطاريته مع مرور الوقت.

-يدعم خاصية الشحن الذكي:

يعد من المزايا المهمة في الباور بانك، لتأثيره في حماية البطارية من الأضرار المحتملة الناتجة عن الشحن الزائد أو الحرارة المرتفعة وغيره، كما يتمكن من ضبط المخرجات على الجهاز المتصل ويضمن توصيل الجهد الصحيح للهاتف.

-التحكم في الجهد الكهربي:

عند شراء الباور بانك يجب توفر شرط التحكم في الجهد الكهربي المرسل للجهاز، لأنه قد يتسبب تلفه أو انفجاره.