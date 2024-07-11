أخلاقنا الجميلة.. أهمية التسامح في حياتنا (إنفوجراف)

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التسامح
والتسامح هو الترفع عن الصغائر وعدم الرد على الإساءة الموجهة للشخص، واحترام ثقافة وقيم الآخرين.
ويحث التسامح باستمرار على احترام الثقافات والعقائد، والتخلص من فكرة الانتقام أو التفكير في الماضي وعدم إصدار الأحكام السريعة والتماس الأعذار.
أخلاقنا الجميلة
تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهودها المميزة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق حملات تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري.
وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهمية التسامح في حياتنا.
أهمية التسامح
وكشف الخبراء عن أهمية التسامح في حياتنا، ومنها:
-نيل رضا الله.
-تفعيل الحوارات البناءة.
-تقوية العلاقات مع الآخرين.
-الشعور بالراحة والطمأنينة.
-ثقة الإنسان المتسامح بنفسه.
-زيادة رقي الشخص المتسامح.
-إتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء.
-نشر السعادة والسكينة والتعاون بين الأفراد.
-إنهاء الخلافات مع الأصدقاء والأقارب.
-قبول الاختلافات بين الأشخاص والمجتمعات.
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