ويعد جبل علبة من اللوحات الفنية التي لا مثيل لها، حيث يمتزج بها التاريخ مع الطبيعية.
واستعرضت سمر علي أهم جوانب الجمال بمحمية جبل "علبة" الموجود في حلايب وشلاتين المصرية.
وأوضحت أن تلك المحمية تمثل 3% من مساحة مصر، وتقع بجنوب الصحراء الشرقية، وفي عام 1986 تم الإعلان بأنها محمية طبيعية، لأن بها تنوع نادر بين الحياة البرية والتاريخ.
وقالت إنها تتميز بغاباتها حيث يتوفر بها حوالي 23 نوع من الحيوانات البرية، ولكن معظمهم مهدد بالانقراض أبرزهم الكبس الأروي والنمر الإفريقي.
ويتوفر بها أيضا 40 نوع من الزواحف، وما يزيد عن 173 نوع من الطيور أهمهم النشر الإفريقي.
أما بالنسبة للبحر "مالوش مثيل"، وذلك لأنها تقع على شاطئ البحر الأحمر، كما أن بها 123 نوع من الشعاب المرجانية و5 أنواع نادرة من السلاحف البحرية.
وتتميز بـ سلاسل الجبال التي بها العيون والآبار الكثيرة، بالإضافة إلى 350 نوع من النباتات النادرة.
ويحرص سكانها على تنظيم الرحلات للوديان، وتسلق الجبال للمس الضباب من قمة الجبل، كما أنها في الشتاء تتحول الصحراء بها إلى اللون الأخضر وتتكون من 3 قطاعات وهم:
-قطاع أبرق، الذي يتميز بأهميته التاريخية لأن به الكثير من الآثار الفرعونية والقلاع الرومانية والإسلامية.
-قطاع الدئيب، وهو عبارة عن مجرى مائي واسع.
-قطاع علبة، وهو سلسلة من الجبال بها مساحات خضراء لها منظر طبيعي جذاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوحة فنية عبر «إكسترا نيوز».. أهم جوانب الجمال بمحمية جبل علبة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.