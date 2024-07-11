لوحة فنية عبر «إكسترا نيوز».. أهم جوانب الجمال بمحمية جبل علبة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رصد برنامج "التاريخ والمكان" للإعلامية سمر علي، المعروض عبر شاشة "إكسترا نيوز" أهم المعلومات المتعلقة بـ "جبل علبة".





ويعد جبل علبة من اللوحات الفنية التي لا مثيل لها، حيث يمتزج بها التاريخ مع الطبيعية.

واستعرضت سمر علي أهم جوانب الجمال بمحمية جبل "علبة" الموجود في حلايب وشلاتين المصرية.

وأوضحت أن تلك المحمية تمثل 3% من مساحة مصر، وتقع بجنوب الصحراء الشرقية، وفي عام 1986 تم الإعلان بأنها محمية طبيعية، لأن بها تنوع نادر بين الحياة البرية والتاريخ.

وقالت إنها تتميز بغاباتها حيث يتوفر بها حوالي 23 نوع من الحيوانات البرية، ولكن معظمهم مهدد بالانقراض أبرزهم الكبس الأروي والنمر الإفريقي.

ويتوفر بها أيضا 40 نوع من الزواحف، وما يزيد عن 173 نوع من الطيور أهمهم النشر الإفريقي.

أما بالنسبة للبحر "مالوش مثيل"، وذلك لأنها تقع على شاطئ البحر الأحمر، كما أن بها 123 نوع من الشعاب المرجانية و5 أنواع نادرة من السلاحف البحرية.

وتتميز بـ سلاسل الجبال التي بها العيون والآبار الكثيرة، بالإضافة إلى 350 نوع من النباتات النادرة.

ويحرص سكانها على تنظيم الرحلات للوديان، وتسلق الجبال للمس الضباب من قمة الجبل، كما أنها في الشتاء تتحول الصحراء بها إلى اللون الأخضر وتتكون من 3 قطاعات وهم:

-قطاع أبرق، الذي يتميز بأهميته التاريخية لأن به الكثير من الآثار الفرعونية والقلاع الرومانية والإسلامية.

-قطاع الدئيب، وهو عبارة عن مجرى مائي واسع.

-قطاع علبة، وهو سلسلة من الجبال بها مساحات خضراء لها منظر طبيعي جذاب.