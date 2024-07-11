اليوم العالمي للسكان.. أكثر الدول اكتظاظا في العالم

يحل اليوم الموافق 11 يوليو، احتفالية اليوم العالمي للسكان، لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالسكان.





اليوم العالمي للسكان

واستهدف اليوم العالمي للسكان زيادة نشر الوعي حول القضايا الخاصة بالسكان.

ويرجع الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى عام 1989، وذلك بعد إعلان مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتسليط الضوء على قضايا السكان.

وقررت الجمعية العامة بمواصلة الاحتفال بتلك المناسبة لأجل تعزيز الوعي بقضايا السكان وتوضيح علاقتهم بالبيئة والتنمية، ومنذ عام 1990، تم الاحتفال بتلك المناسبة في ما يزيد عن 90 بلد.

سبب الاحتفال

وأشارت التقارير إلى أنه بدأ الاحتفال باليوم العالمي للسكان في 1987 عند تزايد عدد السكان.

وتم تسليط الضوء على تلك الاحتفالية في مختلف الدول، للتركيز على قضايا السكان سواء الخاصة بالنمو السكاني أو الصحة أو التعليم أو الحد من الفقر.

عدد السكان

وكشفت التقارير وفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة حوالي 8.1 مليار نسمة في 1 يوليو 2024، ويعيش 1.28 مليار في الدول الأكثر تقدما أي أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

كما يعيش 6.84 مليار نسمة في الدول الأقل تقدما أي إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.

ووفقا للتقارير، تقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالميا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيا والأولى على مستوى الدول العربية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050.