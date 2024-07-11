- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للسكان
اليوم العالمي للسكان
واستهدف اليوم العالمي للسكان زيادة نشر الوعي حول القضايا الخاصة بالسكان.
ويرجع الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى عام 1989، وذلك بعد إعلان مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتسليط الضوء على قضايا السكان.
وقررت الجمعية العامة بمواصلة الاحتفال بتلك المناسبة لأجل تعزيز الوعي بقضايا السكان وتوضيح علاقتهم بالبيئة والتنمية، ومنذ عام 1990، تم الاحتفال بتلك المناسبة في ما يزيد عن 90 بلد.
سبب الاحتفال
وأشارت التقارير إلى أنه بدأ الاحتفال باليوم العالمي للسكان في 1987 عند تزايد عدد السكان.
وتم تسليط الضوء على تلك الاحتفالية في مختلف الدول، للتركيز على قضايا السكان سواء الخاصة بالنمو السكاني أو الصحة أو التعليم أو الحد من الفقر.
عدد السكان
وكشفت التقارير وفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة حوالي 8.1 مليار نسمة في 1 يوليو 2024، ويعيش 1.28 مليار في الدول الأكثر تقدما أي أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.
كما يعيش 6.84 مليار نسمة في الدول الأقل تقدما أي إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.
ووفقا للتقارير، تقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالميا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيا والأولى على مستوى الدول العربية.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم العالمي للسكان.. أكثر الدول اكتظاظا في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.