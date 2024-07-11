أمين الفتوى: السحر موجود لكن الله هو المُدبر لشئون الناس «فيديو»

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جدة - نرمين السيد - الشيخ عويضة عثمان
وأوضح "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج فتاوى الناس، المُذاع عبر قناة الناس: "أصبح الناس الآن لو حصلت له نكبة أو أي تعثر يلجأ لأمرين، إما فلان حاسدني أو حد عامل سحر، وهذا خطأ عظيم، لا بُد أن نفهم أن الله هو المُدبر لشئون الناس".
وتابع: "سواء سحر أو حسد، مفيش حد هيضرك إلا بإذن الله، السحر موجود والحسد موجود، دي أنواع من الشر يؤذي، أراد الله أن تكون موجودة في الكون، كابتلاء لعباده".
واستكمل: "تعمل إيه؟ لازم لما تقول فيه سحر أو حسد، تلجأ إلى الله وتقول يارب، ولا تروح لساحر، مفيش ساحر دول مش سحرة، والموجودين دول دجالين وبيأكلوا عيش على قفا الناس، كل دول ناس لا هي فاهمة ولا عارفة حاجة، ده طريق بيجيب له فلوس".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتُبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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