لحماية بياناتهم.. آبل تحذر مستخدميها من برامج التجسس

كشفت شركة أبل عن تحديثاتها، لحماية بيانات مستخدميها من التجسس.





وأشارت التقارير إلى أن أبل طرحت أحدث إصدار لها، والذي يساعد في تنبيه المستخدمين بهجوم برامج التجسس في ما يزيد عن 98 دولة.

وأوضح أن ذلك الهجوم يهدد بيانات المستخدمين ويعرض أجهزتهم للاختراق والمراقبة، لذلك طرحت آبل الإصدار لاكتشاف اختراقها.

وترسل الشركة رسالة عامة للمستخدمين من خلال إشعار عبر البريد الإلكتروني و iMessage.

وتتواصل آبل مع المستخدمين لتكشف استهدافهم من قبل برامج التجسس التي تحاول اختراق أجهزتهم.

ويصل ذلك التنبيه البريدي لمستخدمي أجهزة آيفون في نصوص واضحة، للحفاظ على بياناتهم من الاختراق.

وتستهدف آبل من خلال رسائل البريد الإلكتروني، تنبيه المستخدمين وتحذيرهم بضرورة توفير وضع التأمين على أجهزة التأمين، وذلك من خلال تحديث أجهزتهم لأحدث إصدار من "iOS 17" بالإضافة إلى تحديث جميع أجهزة آبل المستخدمة، وتجنب الرسائل الغريبة أو الضغط على الروابط من مصادر غير معروفة.