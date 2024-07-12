المتحف الحربي والكورنيش.. تعرف على أبرز المعالم الساحرة بالعلمين الجديدة

نشرت قناة إكسترا نيوز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنفوجراف استعرضت خلاله أبرز المعالم الساحرة بمدينة العلمين الجديدة.





وذكر الإنفوجراف، أن أبرز المعالم السياحية تتضمن شاطئ العلمين الجديدة، حيث تتميز المدينة بشواطئ رائعة ومياه صافية طوال الوقت، بالإضافة إلى منطقة الألعاب المائية، وهي منطقة خاصة للأنشطة والرياضات المائية، مثل ركوب جيت سكي والزوارق السريعة والفلاي بورد.

وتابع الإنفوجراف، أن هناك أيضًا متحف العلمين الحربي، والذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تخليدًا لدور مصر الهام في الحرب العالمية الثانية، علاوةً على أبراج العلمين، وهي من أبرز المعالم الحديثة، حيث توفر إطلالات رائعة على المنطقة والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الإنفوجراف، أن هناك أيضًا كورنيش العلمين، والذي يُعتبر من أجمل المزارات السياحية في العلمين، كما يوجد أيضًا المرافق الترفيهية، حيث تتضمن المدينة العديد من المنتزهات التي تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى منتجع بورتو مارينا، ويضم أكثر من مركز للعلاج والتجميل ومركز للياقة البدنية وملاعب للأطفال.