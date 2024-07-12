مايكروسوفت تصدر تحديثات «ويندوز 10» لشهر يوليو.. اعرف المميزات

أصدرت مايكروسوفت تحديثات تصحيح الثلاثاء لشهر يوليو 2024 لأنظمة "ويندوز 11" بإصداراتها 21H2 و22H2 و23H2، إضافة إلى إصدارات عديدة من "ويندوز 10".





تضمنت التحديثات إصدارات Windows 10 20H2 و21H2 و22H2 (KB5040427) و1809 (KB5040430) و1607 وWindows Server 2016 (KB5040434) و1507 (KB5040448).

تعمل هذه التحديثات على معالجة عدد من المخاوف المتعلقة بالأمان والأداء عبر الإصدارات المختلفة.

وقد أكدت مايكروسوفت بشكل خاص أن التحديث KB5040427 لأنظمة Windows 10 20H2 وما بعدها يعالج مشكلات الأمان ويتضمن تحسينات في سلوك التحكم في حساب المستخدم (UAC) عندما يقوم Windows Installer بإصلاح تطبيق ما، حيث سيُطلب إدخال بيانات الاعتماد بشكل أكثر كفاءة.

لتحديث نظام التشغيل Windows 10 بآخر تحديث أمني، يمكنك التوجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم إلى قسم Windows Update.

يلاحظ أن بعض الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، مثل تلك المتعلقة بتغيير صور الملف الشخصي (رمز الخطأ 0x80070520)، لا تزال موجودة في هذا التحديث.

نظام التشغيل "ويندوز 10"، بالإصدار الحالي 22H2، سيصل إلى نهاية الدعم في 14 أكتوبر 2025، أي بعد أكثر من عام بقليل.

بينما انتهى دعم إصدارات "Home" و"Pro" من الإصدار "21H2" بالفعل في العام الماضي، تبعتها إصدارات "Education" و"Enterprise" و"IoT Enterprise" في يونيو 2024.

أما بالنسبة لنظام التشغيل "ويندوز 11"، فقد ذكرت مايكروسوفت أن الإصدار 22H2 لإصدارات "Home" و"Pro" سيصل إلى نهاية فترة الخدمة في أكتوبر 2024.

يُمكنك الترقية إلى الإصدار 23H2 الحالي، ولكن الإصدار الأحدث الذي يتميز بميزات الذكاء الاصطناعي 24H2 قد أصبح متاحًا بالفعل لـ Windows 11.