في البرازيل.. إطلاق رصاص على حارس مرمى أثناء مباراة كرة قدم (فيديو) 

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جدة - نرمين السيد - لحظة إطلاق الرصاص على حارس مرمى
ووفق "سبوتنيك" وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، خلال مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.
وكانت المباراة بين نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي، ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية في البرازيل.
وبسبب نتيجة المباراة سادت اشتباكات بين لاعبي الفرقين، ومع بدء الاشتباك بينهم على خط التماس، أطلق رجل الأمن الرصاص بشكل مفاجئ على حارس مرمى نادي غريميو أنابوليس.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الرصاصة مطاطية، وأدت إلى إصابة حارس المرمى رامون سوزا في ساقه.
ووثق مقطع الفيديو اللاعب وهو يصرخ من الألم، ويسير في اتجاه بعيد عن المشاجرة.
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