اكتشاف أطلال بوابة عاصمة أسرة سونغ الشمالية في وسط الصين

اكتشف علماء آثار صينيون أطلال بوابة داخلية لعاصمة أسرة سونغ الشمالية (960-1126) في وسط الصين، ويمثل هذا الاكتشاف أكبر وأضخم أطلال لبوابة من عهد أسرة سونغ الشمالية حتى الآن.





اكتشف علماء آثار صينيون أطلال بوابة داخلية لعاصمة أسرة سونغ الشمالية (960-1126) في وسط الصين، ويمثل هذا الاكتشاف أكبر وأضخم أطلال لبوابة من عهد أسرة سونغ الشمالية حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم السبت، تقع الأطلال في مدينة كايفنغ، التي كانت العاصمة القديمة لأسرة سونغ الشمالية لمدة 168 عاما، ويبلغ عرض بوابة جينغلونغ، البوابة الداخلية الوحيدة للعاصمة القديمة التي تم اكتشافها حتى الآن، حوالي 60 مترا، ويمتد مدخل البوابة 19.3 متر.

وقال نائب رئيس معهد مدينة كايفنغ للتراث الثقافي والآثار "وانغ سان يينغ" إن "الحجم الإجمالي لبوابة جينغلونغ أكبر من بوابة شونتيان في العاصمة القديمة لأسرة سونغ الشمالية، والتي تم اكتشافها في وقت سابق"، مضيفا أن اكتشاف بوابة المدينة الداخلية له أهمية كبيرة في تحديد موقع المدينة الإمبراطورية لأسرة سونغ الشمالية والقصور بداخلها.

وخلال أعمال التنقيب التي بدأت في نوفمبر الماضي، اكتشف علماء الآثار جدران متداخلة بنيت في فترات مختلفة تتراوح من أسرة تانغ (618-907) إلى أسرة مينغ (1368-1644)، مما يلقي المزيد من الضوء على التطور التاريخي لمدينة كايفنغ.

وأثبتت الاكتشافات الجديدة أن أسرة جين (1115-1234)، التي أطاحت بحكم أسرة سونغ، لم تقم ببناء عاصمتها الإمبراطورية على عاصمة سونغ كما توقع الباحثون سابقا.