أكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي.. الصين تبدأ الخطوات الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الصينية للطاقة النووية، بدء أعمال بناء أكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي في أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا "، اليوم السبت، إنه يتم تطوير المشروع المذكور من قبل الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، حيث سيصبح قاعدة لإنتاج اليورانيوم الطبيعي تتميز بأعلى المعايير من حيث العمليات الخضراء والاقتصاد والذكاء والفعالية.

وأضافت الهيئة أن المشروع سيعتمد عملية تعدين متقدمة تستخدم ثاني أكسيد الكربون والأكسجين كعوامل ترشيح، مشيرة إلى أنه أنه على عكس طرق التعدين التقليدية تحت الأرض يمكن لهذه التقنية استخراج اليورانيوم من خلال دوران مغلق الحلقة لمحلول اليورانيوم دون رفع الخامات إلى السطح من أجل المعالجة.

وتابعت الهيئة: " من خلال هذا النهج، يمكن لإنتاج اليورانيوم الطبيعي أن يحقق انبعاثات صفرية من المياه والغاز والنفايات الصلبة، ما يعزز العمليات المستدامة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، كما سيدمج المشروع تكنولوجيات متقدمة مثل الأتمتة والتحكم المركزي عن بعد وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق تحليل التشغيل الذكي والتعدين الدقيق".

وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد اكتمال المشروع سيعزز قدرة الصين على توريد اليورانيوم الطبيعي، ويحسن القدرة الابتكارية المستقلة لصناعة اليورانيوم الطبيعي وقدرتها التنافسية الدولية.