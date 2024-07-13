أخلاقنا الجميلة.. طرق لتعليم طفلك الصبر (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهودها المميزة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق حملات تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري.





وتأتي حملة "أخلاقنا الجميلة" كإحدى مبادراتها الرائدة، والتي تهدف إلى غرس القيم والمبادئ الإيجابية في نفوس الأجيال القادمة، لخلق مجتمع متماسك ومترابط، يتمتع أفراده بالأخلاق الحميدة والسلوكيات النبيلة.

وتركز الحملة على العديد من الجوانب الهامة، منها تعزيز قيم احترام الكبير وتقديره، وتشجع الحملة على احترام كبار السن وتقدير مكانتهم في المجتمع، وتعلم الأطفال كيفية التعامل معهم بلطف واحترام.

تشجع الحملة على التعاون والمشاركة في الأعمال الجماعية، وتعلم الأطفال كيفية العمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة، تؤكد الحملة على أهمية التسامح والاحترام للآخرين، وتعلم الأطفال كيفية التعامل مع الخلافات بروح من التسامح والتفاهم.

ويرصد الإنفوجراف التالي، أبرز طرق تعليم الطفل الصبر، وتشمل، البداية بتعليمه الانتظار، وأن تكون الأم قدوة في ضبط النفس، مع التشجيع على إظهار المشاعر.

كما تشجع الحملة على الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، وتعلم الأطفال كيفية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتتضمن حملة "أخلاقنا الجميلة" العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف جميع فئات المجتمع، من الأطفال والشباب إلى الكبار، وذلك من خلال بث رسائل توعوية هادفة من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية، تهدف إلى غرس القيم والمبادئ الإيجابية في نفوس المشاهدين والمستمعين.

كما يتم تنظيم فعاليات تفاعلية على الأرض في مختلف محافظات مصر، تهدف إلى مشاركة الجمهور في الأنشطة والفعاليات التي تعزز القيم والمبادئ الإيجابية.

وتساهم حملة "أخلاقنا الجميلة" في بناء جيل واع ومتحضر، يتمتع بالأخلاق الحميدة والسلوكيات النبيلة، مما يساهم في خلق مجتمع متماسك ومترابط، ينعم بالسلام والاستقرار.