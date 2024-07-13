زي ما التاريخ بيقول.. خبيرة آثار تتحدث عن متوسط عمر المصري القديم  

قالت الدكتورة نشوى الشرقاوي، خبيرة الآثار والترميم، إن المصري القديم برع في الطب وصدّره، وكان "أمنحوتب" إله الطب عندهم، وله إسهامات كبيرة في هذا الملف، إلى جانب أنه مهندس عظيم.





وأضافت في تصريحات لبرنامج "زي ما التاريخ بيقول" المذاع عبر الراديو 9090، وتقدمه الإعلامية بسنت بكر، أن أمنحوتب، أول من حول البناء النباتي إلى بناء حجري، وهو مهندس مجموعة سقارة، الأمر الذي يبرهن على علمه الشديد في الفلك والأزمنة والنجوم، ومعرفة العلاقة بين الشمس والفلك والزوايا أو ما يعرف بـ "هندسة الأشكال".

ولفتت إلى أنه بنى هرم "زوسر" بالأحجار بهدف أن يعيش مدى الحياة، واستطاع في بعض الأعمال أن يشكل البردي، وجذوع النخل.

وبشأن متوسط عمر المصري القديم، أكدت الدكتورة نشوى الشرقاوي، أنه يجب الوضع في الاعتبار الأمراض التي كانت منتشرة في تلك الفترة بالإضافة إلى الحر "ولا يمكن القول بوجود عمر معين، فالمومياوات المعثور عليها تشير إلى أن هناك من توفى في سن الـ 20 والبعض في 40، وهناك رمسيس الذي عاش أكثر من 90 عاما، والشاهد أن العمر يتفاوت حسب أسلوب الحياة والصحة".