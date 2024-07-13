جدة - نرمين السيد - أعلن قصر كينجستون أن أميرة ويلز كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، ستحضر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للرجال غدا الأحد؛ في ثاني ظهور علني لها منذ إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.





وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، أن أول ظهور علني لأميرة ويلز كان أثناء حضورها حفل عيد ميلاد الملك تشارلز الرسمي في 15 يونيو الماضي بعد أن حققت تقدما في العلاج. وابتعدت كيت عن الأنظار العامة هذا العام، بينما كانت تخضع للعلاج الكيميائي دون الكشف عن نوع السرطان الذي تعاني منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في نهائي ويمبلدون.. ثاني ظهور علني لـ«الأميرة كيت» منذ إصابتها بالسرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.