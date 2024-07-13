«كتاب الناس».. الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة العاديات (فيديو)

أوضح الشيخ هاني الحسيني، في برنامج "كتاب الناس" على قناة الناس، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "العاديات".





تلاوة سورة العاديات

وتلى الحسيني سورة العاديات وصحح للأطفال الأخطاء وعلمهم الطريقة الصحيحة لضبط مخارج الحروف.

تلاوة سورة محمد

وكان الدكتور ماهر الفرماوي، قد بيّن الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد كما أُنزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتلى الفرماوي في حلقة برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، الآية الخامسة عشرة من سورة محمد بطريقة خاشعة تمس القلوب.

وكان الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، قد بيّن في إحدى حلقات برنامج "مع التلاوة"، أوجه الاستعاذة الصحيحة عند تلاوة القرآن الكريم، كما أوضح كيف تؤدى أوجه الاستعاذة وكيف هي مرتبة عند أهل الأداء أثناء التلقي.

الاستعاذة

أوجه الاستعاذة

الوجه الأول: فيما يتعلق ببداية السورة الجملة الأولى تكون (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم أقف لحظة، والجملة الثانية (بسم الله الرحمن الرحيم) وأقف لحظة، ثم أول آية في السورة - أي سورة عدا التوبة -، فأقف بين كل جملة وجملة وألتقط أنفاسي و"أسكن آخر حرف".

الوجه الثاني: تصل الجملة الأولى وهي الاستعاذة بـ "البسملة" ثم تقف بإسكان "ميم" الرحيم ثم تلتقط أنفاسك ثم تبدأ أول السورة.

الوجه الثالث: تسكين حرف "الميم" في كلمة الرجيم وتلتقط أنفاسك تثم تصل كلمة الرحيم بأول السورة مع بيان الكسرة في حرف "الميم".

الوجه الرابع: ويحتاج أولًا، أخذ نفس عميق، ثانيًا، عند إيصال كلمة "الرجيم" وكلمة "الرحيم" بما بعدهما، يجب أن تُظهر كسرة حرف "الميم" جيدًا.