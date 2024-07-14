لماذا ينبغي عليك صيام يوم عاشوراء؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يوافق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو يوم عاشوراء.





وأوضحت قناة الناس عبر إنفوجرافًا على صفحتها الرسمية "لماذا ينبغي عليك صيام يوم عاشوراء؟".

فضل صيام عاشوراء

لماذا ينبغي صيام عاشوراء

وجاء في الإنفوجراف أنه ينبغي صيام يوم عاشوراء لأنه اليوم الذي أنجى فيه الله سيدنا موسى وبنى إسرائيل من قبضة فرعون.

وينبغي صيام يوم عاشوراء اقتداءً بصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم عندما هاجر إلى المدينة وراى اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: (أنا أحق بموسى منكم).

كما ينبغي صيام يوم عاشوراء لأن الصحابة رضوان الله عيهم كانوا يصومون في هذا اليوم.

وينبغي صيام عاشوراء لأن هذا اليوم هو من أفضل الأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس ليوم فضل على يوم في الصيام، إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء).

كما يجب صيام يوم عاشوراء لأن هذا اليوم يقع في شهر الله المحرم وكما تعلمن أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته).