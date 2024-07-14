أول إنسان يمشي على القمر.. الوثائقية تعرض «أرمسترونج»

جدة - نرمين السيد - تعرض قناة الوثائقية عبر شاشتها في تمام الواحدة صباحًا غدًا الأحد الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أرمسترونج".





أرمسترونج

ويتحدث الفيلم الوثائقي عن رائد الفضاء الأمريكي "نيل أرمسترونج"، والذي يعد أول إنسان يمشي على سطح القمر، وتعتبر هذه أجرأ مهمة أقدم عليها الإنسان.

وحوش صنعها البشر

وكانت الوثائقية قد عرضت أيضًا الفيلم الوثائقي "وحوش صنعها البشر".

وكانت نشرت الوثائقية برومو سلسلة "وحوش صنعها البشر"، وجاء فيه: "هناك وحوشًا في الطبيعة نعرفها، ووحوشًا أخرى لا نعلم عنها شيئًا، وأخطر هذه الوحوش، نحن من نصنعها.. كيف سيكون مستقبلنا في عالم يمتلئ بوحوشًا صنعها البشر؟، هل سنتمكن من إيقاف ما بدأناه؟".

رحلة تطور الروبوتات

وكانت الوثائقية قد عرضت عبر شاشتها الفيلم الوثائقي رحلة تطور الروبوتات.

يتناول الفيلم الوثائقي "رحلة تطور الروبوتات"، ثورة الروبوت والذكاء الاصطناعي وإلى أين تتجه بنا، وشكل المستقبل القريب في وجود روبوتات لديها القدرة على الإحساس، والمهام الأخرى التي يمكن للروبوتات الآلية أدائها بدلًا من البشر، وعن مدى استطاعة الروبوتات لتطوير نفسها، لتصبح أكثر ذكاءً وقوة من البشر.

في غرام الروبوتات

وكانت الوثائقية قد عرضت من قبل الفيلم الوثائقي "في غرام الروبوتات"، الذي يحكي تفاصيل عن صناعتها، واندماجها مع البشر، وهل تحل مكان البشر في بعض المهام.

صناعة المستقبل

وعرضت قناة الوثائقية عبر شاشتها أيضًا السلسلة الوثائقية "صناعة المستقبل".

وتتحدث "صناعة المستقبل" عن التطورات التكنولوجية التى تجري بالعالم وتجيب على عدة أسئلة، مثل "إلى أين تتجه التكنولوجيا؟"، و"إلى أي مدى سيندمج الإنسان فى الآلة؟"، وتسرح كيفية استخدام الإنسان للتكنولوجيا لتسهيل حياته وتحقيق أهدافه، والتكامل بين الإنسان والآلة.

ونشرت الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" برومو السلسلة الوثائقية "صناعة المستقبل".

الوثائقية

وانطلق بث قناة الوثائقية، - إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية -، للمرة الأولى يوم الأحد الموافق 19 يناير من العام الجاري، وكان أول بث لها "السلام الوطني"، على تردد 12303، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي / H.