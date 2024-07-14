الصين تطلق مشروعا لدعم تطوير قطاع الفضاء التجاري

جدة - نرمين السيد - أطلقت بكين مشروع "شارع الصواريخ" الذي يهدف إلى إنشاء مركز للبحث العلمي والإنتاج على المستوى الوطني لدعم تطوير قطاع الفضاء التجاري في الصين.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن مشروع "شارع بكين للصواريخ" يقع في بكين إي تاون، وهي منطقة تنمية اقتصادية وتكنولوجية في جنوب شرقي العاصمة، بمساحة إجمالية تبلغ 140 ألف متر مربع، وتضم بعض المرافق الأساسية مثل منصة تكنولوجية مشتركة ومركز تصنيع متطور ومركز بحث وتطوير الابتكار، كما تخطط لبناء قاعة عرض تفاعلية للعلوم والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الحكومة الصينية تتوقع أن يساعد المشروع، شركات الصواريخ في استكشاف تكنولوجيات جديدة وتوسيع سيناريو تطبيقها، وفي الوقت نفسه، قادت تحالفا تجاريا فضائيا، يجمع بين الشركات والجامعات والمؤسسات والتعاونيات.

يذكر أن بكين إي تاون تستضيف مجموعة تضم أكثر من 70 شركة طيران بما في ذلك 75 في المئة من صانعي الصواريخ الخاصين في الصين.

وتظهر البيانات أن سوق الفضاء التجاري في الصين شهد نموا سريعا منذ عام 2015، بمتوسط زيادة سنوية تزيد على 20 في المئة من عام 2017 إلى النصف الأول من العام الجاري الذي يُتوقع فيه أن تبلغ قيمة سوق الفضاء التجاري في البلاد 2.34 تريليون يوان (حوالي 328 مليار دولار أمريكي).