لماذا سنَّ الرسول صيام يوم عاشوراء؟.. الدكتور علي جمعة يجيب (فيديو)

أذاعت قناة الناس، عبر منصاتها الرقمية الرسمية، حديثًا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فضل صيام يوم عاشوراء.





صيام الشهر المحرم

صيام عاشوراء

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال قناة الناس، اليوم الأحد: " شهر المحرم الذي نحن فيه هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا شهر الله المحرم، من الحاجات اللي النبي أرشد إليها صيام شهر الله المحرم كله من أوله إلى آخره، ومن مزايا هذا الشهر أنه اشتمل على يوم عاشوراء وهو العاشر من هذا الشهر".

وأضاف: "في اليوم العاشر من المحرم، دخل النبي المدينة، مرة من المرات، فوجد يهود يصومون هذا اليوم دخل في شهر تشري، ده شهر من شهور اليهود هوالأول في سنتهم وكان يوافق يوم عاشوراء يوم العاشر

من المحرم، فلما دخل فوجد يهود يصومون ذاك

اليوم قال ما هذا يعني دول بيصوم ليه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فقال نحن أولى بموسى".

وتابع: "سيدنا النبي قال ده موسى ده بتاعنا احنا سيدنا موسى ده النبي بتاعنا احنا ولذلك فنجاته تعد فرحه

للمسلمين، فصام سيدنا النبي يوم عاشوراء وأمر أصحابه بصيامه وهنا يدعو النبي ان نفتح قلوبنا للعالمين وأن نؤمن بكل المرسلين وأن الإيمان بموسى وعيسى، جزء لا يتجزأ من عقيده المسلمين".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.