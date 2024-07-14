أمين الفتوى: إذا اقتدينا بالنبي أصبحنا قرآنا يمشي على الأرض (فيديو)

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، إن السيدة عائشة رضى الله عنها، عندما وصفت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: "كان قرآنا يمشي على الأرض".





تدبر القرآن الكريم

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "يعني إذا قرأنا القرآن وتدبرنا آياته ومعانيه وتدبرنا أحكام القرآن في الأوامر والنواهي، فأعلم أنه ما

توجد آيه من آيات كتاب الله إلا وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجسدها واقعًا عمليًا ملموسًا أمرًا ونهيًا صلى الله عليه وسلم".

وتابع: "فإذا ما نهى الحق تبارك وتعالى عن أمر فأعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهي عنه وإذا أمر الحق تبارك وتعالى بشيء فأعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتمر به وينفذه وعلى هذا فإذا تتبعنا سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أحكام القرآن الكريم قد تحولت من كونها أوامر ونواهي نظرية، إلى أوامر ونواهي فعليه حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم فإذا ما اقتدينا به وإلتزمنا بسنته صلى الله عليه وسلم كنا مثله كذلك بقدر ما نستطيع قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.