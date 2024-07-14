«حلفاء الأرض».. انطلاق أولمبياد العالم للروبوتات 2024 بالكويت في هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - روبوتات ـ تعبيرية

قال وليد الأنصاري، نائب المدير العام لقطاع الشباب بالهيئة العامة للشباب بالكويت، إن تنظيم فعالية "أولمبياد العالم للروبوتات 2024" بالكويت المقررة في أكتوبر المقبل بمشاركة شباب من 100 دولة يمثل فرصة فريدة لإبراز مواهب شباب الكويت في المجالات التكنولوجية والتقنية والعلمية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم الأحد في معرض "أحمد الجابر" للنفط والغاز بمقر شركة نفط الكويت بمناسبة الإعلان عن هذا الحدث الذي سيقام تحت شعار "حلفاء الأرض". وأوضح الأنصاري أن الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للشباب بالكويت للأولمبياد يوفر بيئة خصبة تشجع الشباب على الابتكار والإبداع، معربا عن تطلعه لرؤية إنجازات كبيرة من الشباب الكويتي في هذا المحفل العلمي العالمي المخصص للفئة العمرية من 8 إلى 19 عامًا، مؤكدًا فخره بالتعاون في تنظيم هذا الأولمبياد الذي يجسد مكانة الكويت الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. ويقام أولمبياد العالم للروبوتات بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالكويت بهدف تعزيز الوعي بالعلوم البيئية وعلوم الطاقة المتجددة.

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