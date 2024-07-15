عالم أزهري: احذر هذا الأمر إذا أردت الحفاظ على رصيدك من الستر (فيديو)

حذر الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، في برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الأحد، من المداومة على المعصية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعل رصيد الستر ينفذ.





الستر

وقال العالم الأزهري: "عشان رصيدك في الستر لا ينفذ منك، علشان ما ينكشف عنك ستر ربنا سبحانه وتعالى، إياك تداوم على المعصية بشكل يجعلك تبقى مدمنًا عليها، واحذر أن تختبر ربنا سبحانه وتعالى وتقول: إن ربنا سبحانه وتعالى هيسترني".

وأضاف: "سيدنا عيسى عليه السلام، عندما جاءه إبليس وقال له: هل أنت مؤمن بربنا؟، قال له: نعم، أنا مؤمن بربنا، قال له: حسنًا، اصعد إلى أعلى مكان في الجبل وألقي بنفسك، وبالتأكيد ان يحدث لك شيئًا لأن ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك، فقال سيدنا عيسى: إياك أن تختبر الله، يا لعين! إن الله يختبرنا ونحن لا نختبر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما قدر الله، فعندما يستمر الإنسان في المعصية ويقول في مرة من المرات: إن الله ستار وسيتسرني، فيقول الله عز وجل (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة)، تطبيقاتها ينبغي أن نلاحظ أنها أصبحت سهلة جدًا في حياتنا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، فبأدنى صورة الإنسان يستطيع فضح أي شخص.

وتابع: "فيمكن للشخص أن يتجسس على أي حد، لكن العلماء بيتوقفون عند أن هذه الآية في عموم المسلمين لم تكن خاصة بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ورضاها، كما أن الشخص قد لا يكون مشاركًا في هذا الفعل لكن الأمر مجرد المحبة في إشاعة الفاحشة للمسلمين، فالحق جل جلاله سيعاقبني".

ولفت سلامة إلى أنه من الشباب من يسأل: "أنا لا أبحث عن الفاحشة هي التي تظهر أمامي؟، فأنا لا أبحث عن الذنوب، فإذا ظهرت أمامي ونظرت إليها سأحساب، لكن إذا انصرفت عنها فلن أحاسب عليها، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.