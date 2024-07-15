«OpenAI» تعمل على مشروع لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير حديثة، بأن شركة OpenAI تعمل على مشروع جديد لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي في مشروع يُعرَف باسم "Strawberry".





هذا المشروع يأتي في وقت تتسابق فيه الشركات الناشئة لإظهار قدرات متقدمة لنماذجها الذكية، خاصة تلك المدعومة من مايكروسوفت.

وذكرت التقارير أن فرقًا داخل OpenAI تعمل حاليًا على مشروع Strawberry، وفقًا لوثيقة داخلية من OpenAI تم الحصول عليها من قبل رويترز في مايو.

الوثيقة لم تؤكد تاريخ إصدارها بدقة، لكنها توضح بدقة خطط OpenAI لاستخدام Strawberry في الأبحاث الذكية المتقدمة.

المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة، ليس فقط في توليد الإجابات على الاستفسارات، ولكن أيضًا في التخطيط المسبق للتنقل الذاتي والموثوق عبر الإنترنت، بما يتيح لها إجراء "البحث العميق" بشكل فعال ومستقل، حسب وصف المصدر لرويترز.

بيان صادر عن متحدث باسم OpenAI أكد أن الشركة تسعى جاهدة لتعزيز فهم العالم لقدرات نماذجها الذكية، بما في ذلك مشروع الذكاء الاصطناعي المعروف بـ "Strawberry".

على الرغم من ذلك، لم يقدم المتحدث تفاصيل محددة حول مشروع Strawberry أو الأسئلة المتعلقة به، ما يظهر التزام OpenAI بالحفاظ على سرية بعض التفاصيل التكنولوجية والتنظيمية حول مشاريعها المستقبلية.

يأتي هذا في سياق التطور المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي داخل الصناعة، حيث يتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تحسين الأنظمة الذكية بمرور الوقت وفقًا لاعتقادات عامة متبادلة بين الخبراء والمتخصصين في المجال.

ووصفت مصادر داخل OpenAI، عروض Q* بأنها تجارب تجريبية في وقت سابق من هذا العام، حيث أظهرت قدرتها على الإجابة على أسئلة صعبة في مجالات العلوم والرياضيات بطريقة تتجاوز النماذج المتاحة تجاريًا حاليًا.

وفي اجتماع داخلي شامل عُقد يوم الثلاثاء، قدمت OpenAI عرضًا تجريبيًا لمشروع بحثي أدعت أنه يمتلك مهارات تفكير جديدة تشبه مهارات الإنسان، بحسب تقرير من بلومبرج. تأكد المتحدث باسم OpenAI من إقامة الاجتماع، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل دقيقة حول محتويات العرض.