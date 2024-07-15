لكسب الحب والاحترام.. كيفية مراعاة مشاعر الآخرين

جدة - نرمين السيد - يعد احترام مشاعر الآخرين واحدا من أنواع مهارات الذكاء الاجتماعي، وشكل من أشكال السلوك الحضاري القيمي الاجتماعي.





احترام مشاعر الآخرين

ويعتبر احترام مشاعر الآخرين من الأخلاق الحميدة التي ترفع من مكانة الفرد وتساعده كسب محبة الناس دون فقدان مهابة أو احترام من حوله.

ومشاعر الآخرين وأحاسيسهم ليست مجالا للتسلية أو السخرية، بل هي حق وواجب ينبغي احترامهم وتقديرهم.

واحترام مشاعر الآخرين من المشاعر البشرية النبيلة والأخلاق السامية، التي تساعد في كسب ثقة وحب واحترام الأفراد.

الآذى النفسي

كم من كلمات تسبب في الآذى النفسي للآخرين، لذا يجب الانتباه لكل كلمة تخرج من الفم لتجنب "فلتات اللسان" التي تجرح الآخرين.

وتعد الكلمات الطبية من الحلول السريعة التي تقرب القلوب والنفوس وتنمي المودة والمحبة والتواصل.

كيفية احترام الآخرين

وهناك بعض الخطوات التي تساعد في احترام الآخرين، دون التسبب في الآذى النفس، ومنها:

-معاملة الناس بحب واحترام، إذ أن الشخص الخلوق والمهذب يكرم الجميع ويقدم لهم يد المساعدة باستمرار.

-احترام اختيارات الآخرين وأذواقهم واجتهاداتهم.

-الاستعانة بالعبارات والجمل اللطيفة.

-تجنب الألفاظ المبتذلة.

-عدم إزعاج الآخرين.

الطفل والاحترام

ولتربية الأطفال على احترام الآخرين، يجب:

-تعليمه احترام ذته.

-مراقبة ما يتعرض له.

-فهم مشاعر الطفل جيدا.

-التصرف كقدوة حسنة له.

-مدحه على السلوك المحترم.

-تدريبه على الردود والتصرفات المهذبة.

-تعليمه المهات الاجتماعية والسلوك الجيد.

-التعامل باحترام معه دون عنف أو تنمر.