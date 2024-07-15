بسبب التكييف.. 5 حيل لتقليل فاتورة الكهرباء في الحر

بالتزامن مع ارتفاع حرارة الطقس، يلجأ الأفراد إلى استخدام التكييف، حيث يعد من الأجهزة الأساسية في المنازل خلال الأجواء الحارة.





استخدام التكييف

ويعتاد الأفراد خلال الأجواء الحارة على الاستعانة بالتكييف، للقدرة على التكيف مع طقس الصيف الحار.

وبسبب استخدام التكييف لساعات طويلة على مدار اليوم، يشكو الأفراد من فاتورة الكهرباء الباهظة، لذا يبحثون عن أبرز الخطوات اللازمة لتوفير استهلاك التكييف في الحر.

تقليل فاتورة الكهرباء

وكشف الخبراء عن بعض النصائح الذكية التي تساعد في تقليل فاتورة الكهرباء، ومنها:

-التحكم بدرجة حرارة التكييف:

يفضل ضبط درجة حرارة التكييف ما لا يقل عن 24 درجة مئوية، لأن كل درجة حرارة أقل تزيد من استهلاك الطاقة بنسبة 8%.

وأيضا يفضل استخدام المروحة السقفية لتوزيع الهواء البارد بشكل أفضل، وتقليل الاعتماد على التكييف.

-الصيانة الدورية:

يجب تنظيف فلاتر التكييف بانتظام لتحسين كفاءته، وفحصه دوريا من خلال التأكد من سلامة وكفاءة التكييف.

-غلق نوافذ المنزل:

ينتج عن غلق نوافذ المنزل، منع تسرب الهواء الساخن، كما يجب استخدام الستائر التي تمنع أشعة الشمس في فترة النهار للاستفادة بهواء التكييف والاحتفاظ بالهواء البادر.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من عزل الأسقف والجدران لمنع انتقال الحرارة.

-معايير مهمة:

يفضل الانتباه إلى المعايير المهمة الواجب توفيرها في التكييفات منها استخدام الأجهزة التي تنظم من درجة الحرارة تلقائيا.

كما يجب استخدام المراوح بدلا من التكييفات أثناء الأوقات الباردة.

-ترشيد الاستهلاك:

نصح الخبراء بغلق الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة، مع تجنب فتح الثلاجة باستمرار.