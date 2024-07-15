أخلاقنا الجميلة.. أشكال الاحترام بين الأزواج (إنفوجراف)

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الاحترام بين الزوجين
تفتقر كثير من العلاقات "الاحترام"، حيث نجد الزوج يعتاد على الاستهزاء بأفكار زوجته أو التقليل من كلامها.
كما تعاني بعض العلاقات بسبب عدم وجود الخصوصية والمساحة الكافية بين الزوجين، وأيضا تعرض النساء لأنواع العنف اللفظي أو الجسدي.
أخلاقنا الجميلة
تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهودها المميزة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق حملات تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري.
وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أشكال الاحترام بين الأزواج.
أشكال الاحترام بين الأزواج
وكشف الخبراء عن بعض أشكال الاحترام بين الأزواج:
-عدم الندية.
-الإنصات الجيد.
-احترام الاختلاف.
-التعبير عن المشاعر.
-تقدير الأفكار والأفعال.
-إشباع الجانب المادي للزوجة وتحمل مسؤوليتها.
-مشاركة المشاعر سويا.
-إخلاص كل طرف للآخر.
-تقديم كلمات الشكر الرقيقة.
-احترام خصوصية كل منهما.
-الاعتماد على أسلوب الحوار.
-قول تعليقات المديح والإعجاب.
-تجنب صيغة الأمر أثناء الطلب.
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