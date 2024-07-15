للمقبلين على الزواج.. نصائح من ذهب لحياة سعيدة ومستقرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن دور الأسرة انكمش كثيرًا، ولم تعد تقوم بدورها النسائي في تربية الأبناء والبنات على حد سواء.





الزواج

اختيار شريك الحياة

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن هناك ضرورة كبيرة لتعلم المسئولية قبل الإقبال على الزواج.

وقالت الدكتورة عزة فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج حواء، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "يجب أن يتحمل الأب المسؤولية بالتحدث مع ابنه وتوعيته، ويعرفه إن الزواج ليس مجرد مرحلة حلوة نتمناها ونحتفل بها بشهر العسل، بل هو مسؤولية كبيرة، يجب على الابناء أن يتعلموا المسؤولية، ويعرفوا إن المرأة هي أمك وأختك وزوجتك، وهي تلعب دورًا هامًا في رعاية الأسرة والأولاد، وهتكون أم لأولادك فلا يجوز لك أن تهنها".

وأضافت: "يجب على الأم أن تعلم ابنتها نفس الأمور بالطريقة التي تناسبها، ليس فقط بالكلمات والنصائح، بل أنت ستكونين شريكة أساسية في تربية أبنائك، عليكي أن تتعلمي وتعلميهم الأخلاق والقيم، لابد أن تكوني لطيفة وعاقلة عندما تتحدثين معه، لكن اختيار الوقت المناسب للمحادثة أمر هام، وبلاش نقلد ونقول فلانة عندها وأنا عاوزه زيها، ويجب أن نعود لعاداتنا وتقاليدنا وأن نحدد معايير الكفاءة بين الزوجين".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.