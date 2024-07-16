«البطريق والبيضة».. ناسا تنشر صورا مذهلة للمجرات التقطها تلسكوبي هابل وويب

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورتين مميزتين لمجرتين التقطهما تلسكوبي "هابل" و"ويب"، التابعان للوكالة.





صور تلسكوب هابل وويب للمجرات

وقالت "ناسا" أن الصور معروفة أيضًا باسم "البطريق والبيضة".

المجرات

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد أوضحت أن المجرات عبارة عن أحياء كونية مكونة من النجوم والغبار والغاز متماسكة معًا بفعل الجاذبية، مضيفة أنه يوجد المليارات منها فى كوننا.

وأشارت "ناسا" إلى أنه فى بعض الأحيان، تتفاعل تلك المجرات وتندمج مع بعضها البعض، بسبب جاذبيتها المتبادلة.

وقالت: "فى حين أن هذه التفاعلات تستغرق ملايين وملايين السنين، فإن هابل يلتقط لقطات من عمليات الاندماج الجارية، فى الواقع، لدينا مجموعة من الصور والمعلومات الجديدة الخاصة بدمج المجرات لمشاركتها معكم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتقدم كبير علماء مشروع هابل، الدكتورة جينيفر وايزمان، معلومات حول عمليات اندماج المجرات.

وتابعت: "وفى حال كنت تتساءل، نظرًا للمسافات الكبيرة للغاية والجداول الزمنية لاصطدامات المجرات هذه، فإن النجوم والكواكب لا تصطدم أبدًا ببعضها البعض فى هذه التفاعلات".

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة مذهلة لمئات المجرات، التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.

عنقود المجرات السمين

وقالت "ناسا" عبر الصفحة الرسمية لـ "تلسكوب جيمس ويب" على "فيسبوك" تعليقًا على الصورة: "إليكم عنقود المجرات (إل جوردو)، أو (السمين)، ويحتوي هذا العنقود على مئات المجرات التي كانت موجودة عندما كان عمر الكون 6.2 مليار سنة، وهو أضخم عنقود معروف وجوده في ذلك الوقت".

نجوم المجرة غير المنتظمة

وكانت كالة الفضاء الأمريكية قد نشرت أيضًا على الصفحة الرسمية لتلسكوب جيمس ويب على "فيسبوك"، صورة التقطها التلسكوب الفضائي، وعلقت عليها قائلة: "ليلة مليئة بالنجوم".

وقالت "ناسا" إن عين تلسكوب "جيمس ويب" القريبة من الأشعة تحت الحمراء عبر الغبار والغاز، تكشف عن نجوم المجرة غير المنتظمة "NGC 6822"، لافتة إلى أنه على يسار وسط الصورة، يظهر جرم سماوي أزرق لامع، هو في الواقع عنقود كروي مليء بالنجوم.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن تلسكوب جيمس ويب يرى الألوان غير المرئية للعين البشرية، فلابد من "ترجمة"، صوره بالأشعة تحت الحمراء إلى الطيف المرئي الذي يمكننا رؤيته هنا، مشيرة إلى أنه تم تخصيص الألوان الزرقاء والسماوية لألمع النجوم التي تظهر في الصورة، والتي تتوافق مع الأطوال الموجية الأقصر للضوء (الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة)، وفي الوقت نفسه، تم تخصيص ألوان أكثر دفئًا للنجوم الخافتة، والتي تتوافق مع الأطوال الموجية الأطول للضوء (ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة).