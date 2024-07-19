«فولكس فاجن آنهوي» تطلق أولى سياراتها العاملة بالطاقة الجديدة في الصين

أطلقت شركة "فولكس فاجن آنهوي" رسميا أولى سياراتها العاملة بالطاقة الجديدة للسوق الصينية في مدينة خفي، وهي مدينة كبيرة توجد في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مساء أمس الخميس، أن الطراز الجديد يحمل اسم "آي دي. يونكس"، وهي أول سيارة كوبية كهربائية ذكية من شركة فولكس فاجن.

السيارة قادرة على السير لمدى يبلغ 621 كيلومترا كحد أقصى ومجهزة ببطارية سعتها 82.4 كيلوواط في الساعة من شركة "كاتل"، كما تتميز بنموذج لغوي كبير تم تطويره بالشراكة مع شركة "آيفلايتيك" الرائدة للذكاء الاصطناعي في الصين.

وتعد شركة فولكس فاجن آنهوي أول مشروع مشترك لمجموعة فولكس فاجن في الصين وتركز الشركة على البحث والتطوير وتصنيع مركبات الطاقة الجديدة، حيث تم تجهيز ورشة هيكل السيارات في مصنعها بـ 1200 روبوت، وتفخر بأعلى معدل أتمتة بين جميع مصانع فولكس فاجن في الصين.