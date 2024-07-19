جدة - نرمين السيد - انقطاع عالمي للتكنولوجيا

نشرت وكالة أنباء رويترز، أن انقطاع عالمي للتكنولوجيا تسبب في تعطيل العمليات في العديد من الصناعات اليوم، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها وتوقفت بعض محطات البث عن البث وتأثر كل شيء من البنوك إلى الرعاية الصحية بمشكلات في النظام.





وذكرت رويترز، أن الخطوط الجوية الأمريكية وشركة دلتا للطيران الأمريكية، والخطوط الجوية المتحدة وشركة أليجيانت للطيران كانت أكبر المتأثرين في عمليات الرحلات الجوية بسبب مشاكل في الاتصالات، وذلك بعد وقت قصير من إعلان شركة مايكروسوفت عن المشكلة. وذكرت مايكروسوفت، أنها تمكنت من حل مشكلة انقطاع خدماتها السحابية التي أثرت على العديد من شركات النقل منخفضة التكلفة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المشكلات مرتبطة ببعضها البعض. وذكرت شركة يونايتد أن تعطل أنظمة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم بسبب عطل في برنامج تابع لجهة خارجية، وجاري العمل استعادة هذه الأنظمة، فيما يتم حفظ كل الطائرات في مطارات المغادرة؛ بينما تستمر الرحلات الجوية التي أقلعت بالفعل في الوصول إلى وجهاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأثر كل شيء.. انقطاع عالمي للتكنولوجيا يعطل الرحلات الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.