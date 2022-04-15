“3 أسباب” وراء تأخير نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان “متى تنزل” بأمر مباشر من خادم الحرمين

أسباب التأخير في نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443، وسبب تأخر صدور أمر خادم الحرمين في إعلانه عن مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية، ومتى تنزل مكرمة الضمان، هي من أكثر الأسئلة تداولا على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع دخول الأسبوع الثالث للشهر الفضيل، ولم يصدر شيئ رسمي يخص معونة الملك سلمان للعام الحالي، ومن المُرجح أنه هناك 3 أسباب وراء تأخير نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان حتى الآن، وسنستعرض من خلال هذا التقرير أهو الأسباب التي تؤخر صرف مكرمة الضمان 1443، والتي عادة يتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع الثاني من رمضان كما حدث في الأعوام السابقة.

“3 أسباب” وراء تأخير نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان “متى تنزل” بأمر خادم الحرمين

وحسب توقعات رواض مواقع التواصل الاجتماعي، يرجع سبب التأخر في الإعلان عن مكرمة الضمان بأمر ملكي من خادم الحرمين إلى وزارة الموارد البشرية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa ببحث ومراجعة الفئات المستحقة للدعم والتي سيترب عليها استحقاقها لمعونة الملك سلمان في رمضان، وهي المكرمة المكرمة للضمان الاجتماعي”، أما عن الثلاثة أسباب الرئيسية للتأخر في الإعلان عن موعد نزول إيداع وصرف مكرمة الضمان الاجتماعي للعائل والتابع والفرد المستقل، فتتلخص في التالي:

قيام وزارة الموارد البشرية وإدارة الضمان الاجتماعي بالوزارة بمراجعة شروط استحقاق مكرمة الضمان لمستفيدي الضمان القديم وفق شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور. زيادة أعداد المستفيدين من المكرمة الملكية للضمان هذا العام عن الأعوام السابقة، وذلك يرجع لدخول حالات وفئات جديدة لم تكن مدرجة في برامج الضمان الاجتماعي من قبل، وذلك وفق الشروط الجديدة لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، مما يتطلب معه زيادة الوقت والجهد الذي يتطلب من وزارة الموارد البشرية. احتمالية زيادة قيمة معونة الملك سلمان هذا العام عن الأعوام السابقة، وذلك يرجع لتراجع القيمة الشرائية لدى قطاعات عديدة من مستفيدي الضمان بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

المبالغ التي تم تخصيصها للمستفيدين من مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان الماضي

المستقل كفرد يسكن بمفرده: 1000 ريال.

عائل الأسرة: 1000 ريال.

التابع: 500 ريال.

الحد الأقصى لكل أسرة مهما زاد عدد أفرادها 3000 ريال.

شروط مكرمة الضمان الملكية وفق شروط الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa

فجميع ما سبق يُحتمل أن يكون وراء التأخير الحادث حالياً في اتخاذ الأمر بصرف ونزول إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي، حيث يصدر الأمر الملكي بناء على المعلومات والبيانات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للديوان الملكي، والذي يقوم بدورة برفعها لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ اللازم وتخصيص المبالغ اللازمة لتغطية نفقات مكرمة الضمان لهذا العام.