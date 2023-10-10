هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق مشروع "توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم إطلاق مشروع "توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي - شهادات تاريخية"، الذي ستُجري من خلاله مقابلات مع نُخبة من روّاد المسرح السعودي، والممارسين المسرحيين من أصحاب التجربة المسرحية الثرية بمختلف مناطق المملكة، لرصد بدايات المسرح السعودي ومستقبله، وإيجاد قاعدة بيانات توثيقية مُثرية لم تُروَ بعد، بهدف توثيق تاريخه، وتدوين تجارب مُمارسِيه وصُنّاعِه.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أهمية تدوين بدايات حركة المسرح في المملكة، لتكوين صورة واضحة عن القطاع المسرحي، إلى جانب رصد الشهادات التاريخية بخصوص البدايات المجهولة للمسرح، لتُوثِّقها من أفواه روّاده، ولِتَبني بذلك قاعدة بيانات توثيقية مُثرية، وتتيحها للباحثين والدارسين والمهتمين.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توثيق شهاداتٍ شفهية لروّاد المسرح السعودي وممارسيه، لتُسلط الضوء على تاريخ المسرح السعودي انطلاقًا من وصول ثقافة المسرح إلى المملكة، والفترة الزمنية التي بدأ فيها المسرح السعودي نشاطه، وأوائل المسرحيات التي عُرضت وتفاصيلها، إلى جانب أبرز الشخصيات التي أثّرت في المسرح، والتحول التاريخي الذي شهده في تلك الفترة.

كما سيتطرق المشروع إلى التوقُّع المنتظر لمستقبل المسرح السعودي، وكيفية الاعتماد على المسرح، وإلقاء الضوء على منافعه الاقتصادية والتنموية، ومُمكِّنات صناعة مستقبلٍ مزدهر للمسرح السعودي سواءً من الهيئة أو الممارسين والعاملين فيه.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال هذا المشروع إلى إبراز دورها في توثيق تاريخ المسرح السعودي، وتعريف المجتمع بجميع أطيافه والمهتمين بهذا القطاع الإبداعي بأهمية توثيق التاريخ الشفهي وروايته، إلى جانب اطّلاع الباحثين والمهتمين بالقطاع المسرحي بمخرجات المشروع المتمثلة في قاعدة معلومات توثيقية مبنية على تجارب الروّاد المسرحيين