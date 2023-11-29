نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء يهنئان الملك سلمان بمناسبة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030.

وأكد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، ويجسد الثقة الكبيرة من قبل المجتمع الدولي بكفاءة المملكة العربية السعودية وإمكانياتها الكبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية وباستضافة هذا الحدث الدولي المهم.

وسأل سمو ولي عهد الكويت -الباري جل وعلا- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في برقية مماثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة إعلان المكتب الدولي للمعارض عن استضافة الرياض لمعرض إكسبو