جامعة الملك عبدالعزيز تعلن قبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران والفضاء

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أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة في تاريخ جامعة الملك عبدالعزيز، قررت رئيسة الجامعة المكلفة هناء النعيم، قبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران والفضاء، وقسم الهندسة النووية، اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

أعلنت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة هناء النعيم لأول مرة في تاريخ الجامعة بقبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران والفضاء، وقسم الهندسة النووية وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

قبول أول دفعة من الطالبات بقسم هندسة الطيران والفضاء

استقبلت رئيسة الجامعة المكلفة 'هناء نعيم' رواد الفضاء حيث عقدوا لقاءً مفتوحًا مع الطلاب والطالبات استعرضوا تجربتهم لرحلة الفضاء، وكان وفد رواد الفضاء يتكون من علي القرني وريانة برناوي ومريم فردوس وعلي الغامدي، وذلك يوم أمس الأربعاء 15 جمادى الأولى للعام 1445.

وذلك بحضور كل من قيادات الجامعة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان ونائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، وتم استعراض رواد الفضاء تجربهم في لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات، إذ تم تسليط الضوء على القصص والتجارب التي واجهتهم في رحلة الفضاء الأخيرة والاستفادة من الدروس والخبرات التي تم اكتسابها.

بداية من العام المقبل..قبول أول دفعة طالبات بقسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز

أهم مزايا وأهداف قسم هندسة الطيران والفضاء

قسم هندسة الطيران والفضاء يعتبر جزءًا مهمًا في الكليات الهندسية، وهو مخصص لتدريس وبحث مختلف المجالات المتعلقة بتصميم وتصنيع الطائرات والمركبات الفضائية. يشمل هذا القسم دراسة مواضيع مثل الديناميات الهوائية، هياكل الطائرات، محركات الطائرات، الأنظمة الإلكترونية في الطيران والفضاء، والتحكم في الطائرات.

عمومًا، يمكن أن يكون البرنامج الدراسي في قسم هندسة الطيران والفضاء يشمل مواضيع مثل:

الهياكل الجوية والفضائية: دراسة التصميم والتحليل الهيكلي للطائرات والمركبات الفضائية.

الديناميات الهوائية: فهم حركة الهواء حول الطائرات وتأثيرها على الأداء.

محركات الطائرات: دراسة تصميم وأداء محركات الطائرات.

أنظمة الطيران والتحكم: فحص الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية التي تدير حركة الطائرات.

الفضاء الخارجي والأقمار الصناعية: دراسة المركبات الفضائية وأنظمة الفضاء.

التصميم والهندسة المستدامة: التفكير في تصميم الطائرات والمركبات الفضائية بطرق تأخذ في اعتبارها الاستدامة البيئية.

قد تختلف التفاصيل الدقيقة للبرامج في كل جامعة، لذا يفضل دائمًا الاطلاع على موقع الجامعة أو التواصل مع الإدارة الأكاديمية للحصول على معلومات دقيقة حول برنامج هندسة الطيران والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز.