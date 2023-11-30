نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر بحساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم في حسابات المستفيدين حال انطباق الأهلية لشهر ديسمبر. وجاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “متى يتم صرف الدعم حال انطبقت شروط الأهلية؟”.

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “إذا انطبقت شروط الأهلية لدورة شهر “ديسمبر” وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ “10 ديسمبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩، نسعد بخدمتك”.

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا

متى يتم صرف الدعم حال انطبقت شروط الأهلية؟

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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متى يتم صرف الدعم حال انطبقت شروط الأهلية؟

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك استعلام عن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية من خلال القيام بالخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://www.ca.gov.sa/

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل.

3. بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك لوحة التحكم الخاصة بحسابك.

4. ابحث عن خيار "استعلام عن حساب المواطن" أو "استعلام عن الأهلية" أو ما شابه. قد يتم توفير رابط مباشر للاستعلام عن حسابك أو قد يكون ضمن الخيارات الموجودة في القائمة.

5. انقر على الرابط أو الخيار المناسب للاستعلام عن حسابك.

6. ستحتاج عادةً إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، للتحقق من هويتك.

7. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على زر "استعلام" أو "تحقق" للبدء في عملية الاستعلام.

8. ستظهر النتيجة التي توضح أهليتك والمساعدات المالية المتاحة لك، بما في ذلك المبالغ المستحقة والدورات الزمنية للصرف وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.

يرجى ملاحظة أنه قد يتغير تصميم الموقع أو الإجراءات بعض الشيء، لذا فإن الخطوات المحددة قد تختلف قليلًا. في حالة وجود أي صعوبة أو استفسارات، يُفضل التواصل مع دعم حساب المواطن عن طريق الاتصال بخدمة العملاء المتاحة على الموقع الرسمي.