نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التجارة": فتح باب الترشح لانتخابات غرفة الرياض للدورة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الغرفة التجارية بالرياض، أمس، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (1445-1449هـ) اعتبارًا من 1445/5/16 ولمدة 15 يومًا، وذلك لمن تتوفر فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، والتي من أبرزها: أن يكون للمترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وقيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسددًا اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى، وأيضًا ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه وأجاز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح أن يتقدموا بطلباتهم من خلال الرابط الالكتروني: voting.mc.gov.sa.